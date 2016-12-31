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09:22  31 декабря 2016 0

Песков признался, на какой вопрос Путина не смог ответить. Состояние было «суицидальное»

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, песков дмитрий, фэйспалм
Дмитрий Песков рассказал, как Путин отчитал его за "сон" во время послания Федеральному СобраниюФото: Владимир Андреев © URA.Ru

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не смог ответить на один из вопросов своего шефа Владимира Путина. Песков в интервью программы «Международная пилорама» на телеканале НТВ рассказал, что президент заметил то, как во время послания камера засняла его с закрытыми глазами, в момент «максимальной концентрации».

Через два часа после послания ему позвонил президент и спросил: «Дмитрий Сергеевич, вот эти моменты, акценты, как вы считаете, как они прозвучали?»; на этот вопрос Дмитрий Песков уверенно ответил: «Владимир Владимирович, великолепно, мне кажется, это прямо в цель, это достигло аудитории». После недолгого молчания президент задал вопрос, на который его подчиненный не смог ответить: «А вы откуда знаете, Дмитрий Сергеевич?». Песков признался, что после этого стал что-то нервно мычать, а Путин очень тихо сказал: «Вы же спали все время, Дмитрий Сергеевич». Когда ведущий Тигран Кеосаян спросил Пескова, какое состояние у него было в этот момент, то тот честно признался: «Суицидальное», передает «Лента.ру».

1 декабря 2016 года Владимир Путины выступил с 13-м по счету посланием Федеральному собранию. Речь главы государства длилась 69 минут. Большую часть доклада он посвятил внутренним делам России. Президент в послании коснулся темы коррупции среди чиновников и силовиков, цензуры в творчестве, затронул тему санкций.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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