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28 декабря 2016
09:36  31 декабря 2016 0

Победителем пятого сезона шоу «Голос» стала Дарья Антонюк

Дарья Антонюк была единственной девушкой в финалеФото: Instagram Дарьи Антонюк

По итогам зрительского смс-голосования победительницей пятого сезона шоу «Голос» стала Дарья Антонюк. За подопечную Леонида Агутина проголосовали 53,7% телезрителей.

«Эти полгода были для меня самыми насыщенными в моей жизни! И самыми яркими! Это одно сплошное впечатление! Хочется сказать всем вам, дорогие зрители, моя самая лучшая поддержка за тот путь, который мы проделали вместе с вами!», — написала Дарья слова благодарности своим поклонникам на странице в Instagram.

Финал телешоу голос прошел в пятницу, 30 декабря. Дарья Антонюк была единственной девушкой в финале. Вместе со своим наставником Леонидом Агутиным не дала Григорию Лепсу начать собственную победную серию, пишет «Газета.Ru».

В финале Дарья Антонюк сольно спела романс «Дорогой длинною», перед этим вместе с наставником они исполнили его песню «Твой голос».

20-летняя Дарья учится в Школе-студии МХАТ, ранее она прошла обучение в вокальной студии. Во время «слепых прослушиваний» к ней повернулись все наставники, она выбрала Агутина. Девушка в качестве награды получила статуэтку победителя, сертификата на 1 млн рублей, а также заключила контракт с Universal Music Russia.

Второе место в сезоне занял Александр Панайотов из команды Григория Лепса.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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