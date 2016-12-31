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27 декабря 2016
11:38  31 декабря 2016 0

В мэрии Сургута нашли замену уволившемуся хозяйственнику

Администрация Сургут, флаги, сургут
В администрации Сургунта назначили нового начальника Департамента городского хозяйстваФото: Артем Ковтун © URA.Ru

Департамент городского хозяйства Сургута временно возглавит Константин Карпеткин, который ранее занимал пост заместителя. Первый рабочий день Карпеткина в должности начальника, начался в субботу. 31 декабря.

Руководство департаментом ЖКХ обычно принимают заместители уходящих руководителей. отмечает сургутский портал «СИА-Пресс». Предшественник Карпеткина — Вадим Кочетков уволился из администрации 26 декабря. Как писало «URA.Ru», сургутский экс-чиновник может стать помощником депутата Госдумы, бывшего мэра Сургута Александра Сидорова. По словам собеседников, он будет работать в Москве.

Ранее администрацию Сургута покинул замглавы администрации Владимир Базаров, курировавший городское хозяйство. Он стал вице-губернатором Севастополя.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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