11:50 31 декабря 2016 2

Дональд Трамп раскритиковал CNN и NBC News Фото: depositphotos.com © URA.Ru

Избранный президент США Дональд Трамп высмеял ведущие телеканалы страны — CNN и NBC News — за то, как они освещают введение новых санкций в отношении России, а также высылку российских дипломатов из страны.

«Русские обыгрывают CNN и NBC News как дураков — смешно смотреть, у них [телеканалов] нет ни малейшего представления!» — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

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Политик не стал вдаваться в подробности, что именно он считает неверным в освещении политики России, пишет «Газета.Ru». При этом похвалы избранного президента США удостоился телеканал FoxNews, который, по его мнению, довольно правдиво осветил вопрос новых санкций США в адрес России и ситуацию с российскими дипломатами.

Дональд Трамп также посчитал верным решение президента РФ Владимира Путина не высылать американских дипломатов из страны в ответ на аналогичную меру властей США.