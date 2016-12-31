12:32 31 декабря 2016 0

Аделина Сотникова может остаться без олимпийской медали Фото: Алексей Колчин © URA.Ru

Завоевавшая золотую медаль во время выступления в произвольной программе женского одиночного фигурного катания на Олимпиаде в Сочи Аделина Сотникова может остаться без золотой медали. Причиной этому могут стать махинации с допинг-пробами, утверждает итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

Как пишет издание, фамилия Сотниковой упоминается в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена в числе спортсменов, чьи пробы могли быть вскрыты. Ранее после доклада были отстранены от соревнований российские лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова. Накануне, 30 декабря, FIS отклонила их апелляции. В этот же день, по данным издания, Международная федерация бобслея и скелетона отстранила скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну от состязаний.

Международный олимпийский комитет 23 декабря открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, которые выступали на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, пишет «Газета.Ru».