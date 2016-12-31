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12:49  31 декабря 2016 0

Центр Кургана закрывают для транспорта

Стрежевская переправа. Излучинск., дорожные знаки, объезд, зима, стоп
На время праздничных мероприятий курганцам запретят проезд по главным улицам городаФото: Александр Елизаров © URA.Ru

В центре Кургана 31 декабря закроют несколько улиц. Проезжие части будут перекрыты по решению администрации города из-за праздничных мероприятий.

Автомобилистам придется искать пути объезда улицы Гоголя (от ул. Володарского до ул. Ленина) с 17:00 31 декабря до 1:00 1 января, позже с 23 часов также будет закрыта улица Володарского, К. Маркса и Ленина.

До 9 декабря будут запрещены стоянка и остановка транспортных средств на ул. Гоголя — на участке от угла дома № 55 до угла дома № 55а, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе администрации Кургана.

На время праздничных мероприятий, в том числе и в новогоднюю ночь, администрация обещает запустить для жителей отдаленных районов города дополнительный общественный транспорт.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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