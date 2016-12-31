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31 декабря 2016
30 декабря 2016
29 декабря 2016
13:22  31 декабря 2016 0

Трагедия объединяет. Американцы запели российский гимн в память о жертвах Ту-154. ВИДЕО

Американцы спели гимн России у консульства в Нью-Йорке в память о жертвах крушения Ту-154Фото: Скрин YouTube

Возле здания генконсульства России в Нью-Йорке жители США спели гимн РФ в память о жертвах катастрофы самолета Минобороны Ту-154. Многие участники акции, которых было не менее двух десятков, пришли к консульству с георгиевскими ленточками на одежде.

Гимн России американцы пели по нотам и почти без акцента. «Произведения были исполнены отлично. Когда пели гимн, даже почти не был слышен акцент», — рассказала «Газете.Ru» президент Русского центра в Нью-Йорке Елена Брэнсон. Она была в числе тех, кто пришел почтить память погибших россиян.

Как выяснил портал Life.ru, гимн исполнили члены института Шиллера. «Музыка и патриотический дух хора Александрова принесли бы послание надежды народу Сирии. Ансамбль Александрова был выражением высших моральных ценностей России и классического хорового пения в общем», — считает основатель института Хельга Цепп-Ларуш. Она надеется, что в скором времени ансамбль вновь будет воссоздан.

Ту-154 потерпел катастрофу над Черным морем 25 декабря спустя несколько минут после вылета из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека — члены экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Они направлялись на российскую авиабазу Хмеймим для новогоднего концерта для российских военнослужащих.

Нина Калинина
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