13:50 31 декабря 2016 8

Мужчину застрели в ходе уличногоконфликта Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Утром, 31 декабря, в уличном конфликте застрелили из травматического оружия 57-летнего мужчину. Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области, перед этим у мужчины произошел на улице конфликт с двумя молодыми людьми.

Потасовка между мужчинами и стрельбы с «травмата» произошла утром у дома по улице Грузовая. После того как мужчины выстрелили в своего оппонента, они попытались скрыться на автомобиле. Однако в рамках плана «Перехват» были задержаны нарядом ГИБДД.

«В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в полиции.