{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,66
Динамика за 2 недели
Евро 63,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
31 декабря 2016
30 декабря 2016
29 декабря 2016
28 декабря 2016
27 декабря 2016
Главные новости Челябинской области
13:50  31 декабря 2016 8

В Челябинске в уличном конфликте застрелили мужчину. Преступников задержал наряд ГИБДД

Открытие военно-патриотического клуба
Мужчину застрели в ходе уличногоконфликтаФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Утром, 31 декабря, в уличном конфликте застрелили из травматического оружия 57-летнего мужчину. Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области, перед этим у мужчины произошел на улице конфликт с двумя молодыми людьми.

Потасовка между мужчинами и стрельбы с «травмата» произошла утром у дома по улице Грузовая. После того как мужчины выстрелили в своего оппонента, они попытались скрыться на автомобиле. Однако в рамках плана «Перехват» были задержаны нарядом ГИБДД.

«В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в полиции.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров