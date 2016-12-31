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Главные новости Свердловской области
14:27  31 декабря 2016 0

В Екатеринбурге на здании хосписа появился портрет Доктора Лизы. «Мы все тебя любим». ФОТО

Екатеринбургский хоспис украсили портретом Доктора ЛизыФото: Facebook Андрей Крупин
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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В ночь на 31 декабря уличные художники на стене екатеринбургского хосписа написали портрет погибшей в авиакатастрофе руководителя фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза. Об этом сообщил в Facebook Андрей Крупин, выложив фото работы.

Портрет Доктора Лизы появился на стене больницы по адресу улица Челюскинцев, 5а. Как уточнил автор поста, в будущем, возможно, хоспис будет носить имя Елизаветы Глинки. Об этом ранее говорил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

«Пока что мы можем лишь вспомнить её своим неравнодушием. Это небольшая акция, но этого достаточно, чтобы почтить её память и сделать что-то хорошее от лица нашего города. Пусть ее слова „добро, сострадание и милосердие работают сильней любого оружия“ будут в сердце каждого человека на нашей планете», — пишет Андрей Крупин.

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Фото: Facebook Андрей Крупин

Позже автор на своей странице добавил, что уже утром у портрета Доктора Лизы появился первый букет цветов. «Лиза, я тебя люблю. Мы все тебя любим и помним», — написал Крупин.

Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе 25 декабря. На борту самолета Минобороны Ту-154 вместе с артистами ансамбля Александрова и журналистами федеральных телеканалов она отправилась в Сирию. Самолет потерпел крушение над Черным морем спустя несколько минут после взлета из аэропорта в Сочи.

Нина Калинина
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