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31 декабря 2016
30 декабря 2016
29 декабря 2016
15:10  31 декабря 2016 5

В Москве расстреляли бойца Расула Мирзаева, осужденного за убийство студента

Открытая лицензия от 22.07.2016 Грабитель, пистолет, вор, грабитель, воровство, кража
Трое неизвестных напали на бойца ММА Расула МирзаеваФото: pixabay.com

В ночь на 31 декабря на юге Москвы из травматического оружия был расстрелян боец ММА Расул Мирзаев. На бойца напали трое неизвестных, сообщили в правоохранительных органах.

Нападение, по данным полиции, произошло на улице Восточной около двух часов ночи по московскому времени. Между неизвестными и бойцом завязалась драка в подъезде. «Злоумышленники избили и ранили из травматического пистолета спортсмена, после чего скрылись. Пострадавший госпитализирован», — цитирует заявление сотрудников правоохранительных органов Москвы «Газета.Ru».

Мирзаева госпитализировали, в одной из московских клиник ему сделали операцию, сообщает ТАСС.

Мирзаев ранее был осужден за непреднамеренное убийство студента Ивана Агафонова. 15 августа 2011 года в центре Москвы у ночного клуба «Гараж» в ходе конфликта боец ударил в челюсть студента Ивана Агафонова, из-за чего последний погиб. Своей вины Мирзаев не признал.

Нина Калинина
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