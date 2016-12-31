15:10 31 декабря 2016 5

Трое неизвестных напали на бойца ММА Расула Мирзаева Фото: pixabay.com

В ночь на 31 декабря на юге Москвы из травматического оружия был расстрелян боец ММА Расул Мирзаев. На бойца напали трое неизвестных, сообщили в правоохранительных органах.

Нападение, по данным полиции, произошло на улице Восточной около двух часов ночи по московскому времени. Между неизвестными и бойцом завязалась драка в подъезде. «Злоумышленники избили и ранили из травматического пистолета спортсмена, после чего скрылись. Пострадавший госпитализирован», — цитирует заявление сотрудников правоохранительных органов Москвы «Газета.Ru».

Мирзаева госпитализировали, в одной из московских клиник ему сделали операцию, сообщает ТАСС.

Мирзаев ранее был осужден за непреднамеренное убийство студента Ивана Агафонова. 15 августа 2011 года в центре Москвы у ночного клуба «Гараж» в ходе конфликта боец ударил в челюсть студента Ивана Агафонова, из-за чего последний погиб. Своей вины Мирзаев не признал.