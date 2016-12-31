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Главные новости ЯНАО
15:32  31 декабря 2016 0

В ЯНАО задержан пьяный сотрудник ГИБДД, работавший на трассе. Гаишника сдала авто-леди. ФОТО

Шмыгун проводил детям лекции о правилах ПДД, но сам ими не руководствовалсяФото: сайт школы №5 города Губкинский

Под арест попал сотрудник ГИБДД Губкинского, который находился на рабочем посту в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили источники «URA.Ru» в правоохранительных органах, 38-летний старший лейтенант Александр Шмыгун работал на трассе «под градусом».

Запах алкоголя от Шмыгуна почувствовала авто-леди. Гаишник остановил ее для проверки документов, но при этом его речь было трудно понять. Женщина позвонила по телефону «02» и сообщила о неадекватном состоянии сотрудника ГИБДД.

В пресс-службе УМВД РФ по ЯНАО подтвердили задержание Александра Шмыгуна. Как сообщила начальник пресс-службы Ирина Пимкина, по данному факту проводится проверка. «Если информация подтвердится, то сотрудник ГИБДД будет уволен по отрицательным мотивам», — уточнила Пимкина.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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