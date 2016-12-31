16:10 31 декабря 2016 0

Пермякам вручили выпечку с лозунгом американского политика Фото: 59.ru

Жители Перми получают в презент новогодние пряники со слоганом, который сильно напоминает воззвание избранного президента США Дональда Трампа. In 2017 let’s make Perm great again — «В 2017 году сделаем Пермь снова великой!». — гласит слоган на сладком угощении.

Фото пряников распространяется в пермских пабликах в соцсетях.

Фото: соцсети

Авторы сувенирных пряников — сотрудники Центра избирательных технологий — рассказали порталу 59.ru, что слоган Трампа они взяли потому, что его победы на выборах президента США никто не ожидал, а он после победы буквально стал героем. Они считают, что подобные «сюрпризы» могут произойти и на губернаторских выборах. «Кандидата не воспринимали всерьез, а он победил за счет народной поддержки. Это значит, что год может быть интересным», — считает руководитель ЦИТ Людмила Ознобишина. По ее мнению, у пермяков появился реальный шанс поменять ситуацию в регионе в лучшую сторону.