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31 декабря 2016
30 декабря 2016
29 декабря 2016
16:41  31 декабря 2016 32

Украинская писательница швырнула в продавца мелочью за русскую речь. «Я буду судиться за моральную травму»

Клипарт, разное. Екатеринбург, гривна
Украинская писательница швырнула мелочью в кассира за русский языкФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Украинская детская писательница Лариса Ницой осталась недовольна обслуживанием продавца в книжном магазине «Ватсон» (Watsons), которая разговаривала с ней на русском языке. По словам писательницы, она намерена засудить магазин.

После того, как продавец сдала писательнице сдачу, та швырнула ее в лицо и заявила, что хочет, чтобы ее обслуживали только на украинском. «Я попросила вежливо! Настолько вежливо, что очередь даже не догадалась, что мне что-то не нравится! Вы же не просто не отреагировали на мою просьбу! Вы лепили нагло свое!», — написала в свое оправдание поступка Лариса Ницой в соцсети Facebook, ее высказывание приводит «Газета.Ru».

Другая сотрудница магазина извинилась перед писательницей за данный инцидент, однако та все равно грозит судом, если ее продолжат обслуживать в магазинах на русском языке. Тогда Лариса Ницой собирается отсудить у сети книжных магазинов не символические несколько гривен, а достаточно крупную сумму. «Это будет не одна гривна убытков хохмы ради, я отсужу у вас за моральную травму, дискриминацию и унижение минимум на квартиру в Киеве и на машину с коробкой автомат», — пригрозила писательница.

Ницой заявляет, что на Украине покупателей должны обслуживать на украинском языке, как это делается в этой же сети магазинов в Латвии — на латышском, в Литве — на литовском, а в Эстонии — на эстонском.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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