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31 декабря 2016
30 декабря 2016
29 декабря 2016
17:22  31 декабря 2016 0

В России начали отмечать Новый год

клипарт, праздник, новый год, бенгальский огонь
Первыми Новый год встретили жители КамчаткиФото: depositphotos.com © URA.Ru

Встречу Нового года начали отмечать россияне. Первыми приход 2017 года отметили жители города Анадырь.

Праздник сейчас встречают на Камчатке и во Владивостоке. Для них пробил бой курантов и с поздравительной речью обратился российский президент Владимир Путин.

Пользователи Сети уже начали делать поздравительные посты для местных жителей, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Нина Калинина
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