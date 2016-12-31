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31 декабря 2016
30 декабря 2016
29 декабря 2016
17:40  31 декабря 2016 0

«Нафтогаз» получит от Европы кредит 500 миллионов долларов на покупку российского газа

Клипарт., газ, конфорка
Украина взяла кредит на газФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

«Нафтогаз Украины» подписал с банком Citi и Deutsche Bank соглашение о предоставлении кредита в 500 миллионов долларов на закупку газа. Об этом сообщается на сайте государственной компании.

Кредит украинская компания взяла сроком на четыре года: два года уйдет на закупку газа и еще два — на погашение кредита. «Гарантия Всемирного банка и кредитная линия являются экономически выгодными по сравнению с другими кредитными соглашениями «Нафтогаза», — приводит сообщение компании «Газета.Ru».

Уточняется, что «Нафтогаз» сможет использовать кредит на закупку газа, как «на западном, так и на восточном направлении».

Всемирный банк ранее предоставил Украине кредитные гарантии на закупку голубого топлива.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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