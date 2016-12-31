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31 декабря 2016
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20:05  31 декабря 2016 0

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом: «Трудности сплотили страну». ВИДЕО

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Владимир Путин рассказал, как можно стать волшебникомФото: Владимир Андреев © URA.Ru

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с наступающим 2017 годом. Как отметил глава государства в поздравительной речи, которая была уже была показана на Дальний Восток, трудности сплотили народ и страну в целом.

«Две тысячи шестнадцатый год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед, — сказал Владимир Путин в новогоднем обращении. Его слова приводит „Газета.Ru“. — Главное — мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается».

Глава государства также поблагодарил россиян «за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России».

«Всем, кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году», — сказал президент.

Владимир Путин поделился с россиянами «секретом» того, как стать волшебником в новогоднюю ночь. По его словам. для этого нужно с благодарностью относитесь к родителям. окружить заботой своих детей, быть справедливым и милосердным, помогать тем, кто ждет поддержки.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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