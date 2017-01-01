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29 декабря 2016
14:24  01 января 2017 0

В России с начала 2017 выросли акцизы на алкоголь

Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, алкоголизм, водка, пьянство, алкоголь, контрафакт
Увеличение произошло из-за поправок в налоговый кодексФото: Александр Мамаев © URA.Ru

С 1 января в России увеличились ставки акцизов на алкогольную продукцию. Об этом сообщают федеральные информационные агентства. Увеличение акцизов произошло из-за поправок, внесенных в налоговый кодекс.

В частности, акциз на шампанское (игристые вина) из импортного сырья с 1 января составляет 36 рублей за литр (вырос на 10 рублей), ставка акциза на шампанское из российского винограда вырос на 1 рубль (составляет 14 руб.), акциз на импортные вины увеличился в два раза (с 9 до 18 рублей).

При этом ставка акциза на российские вина не изменилась (5 руб. за литр). Акциз на крепкие алкогольные напитки (более 9% доли спирта) увеличивается с 500 рублей до 523 рублей за литр. в году наступившем.

Одновременно изменился и принцип распределения доходов от алкогольных акцизов: теперь регионы будут получать на 50, а 60% этих средств.

Напомним, ранее сообщалось, что за производство и продажу суррогатных алкогольных напитков в России могут ввести уголовную ответственность. В частности, об этом заявлял министр финансов России Антон Силуанов, — сообщала «Газета.ру».

Андрей Гусельников
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