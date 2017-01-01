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Главные новости Свердловской области
15:19  01 января 2017 0

В ледовом городке Екатеринбурга столпотворение. Полиция: «Мы контролируем обстановку». ФОТО

Мэр Ройзман встретил Новый год пробежкой и толпа ледовый городок
Первые посетители на центральной елке появились еще ранним утромФото: Андрей Гусельников © URA.Ru

На центральной елке столице Урала 1 января 2017 — масса людей. «Первые посетители появились еще в десятом часу, — рассказали „URA.Ru“ сотрудники ледового городка. — В полдень народу было уже очень много».

В основном посетители городка — родители с детьми. Однако среди катающихся с горок есть и взрослые. Толпу, заполнившую ледовый городок, хорошо видно на вэб-камере, направленной на площадь 1905 года. Наибольшее скопление людей — возле горок.

Охрану центральной елки обеспечивает пост ДПС и несколько нарядов патрульно-постовой службы, а также сотрудники ледового городка в форменных жилетках: они следят за порядком и не допускают в ледовых городок нетрезвых граждан.

Скриншот с вэб-камеры — с сайта sirius-online.ru

Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, всего на Среднем Урале охрану порядка в праздничную неделю обеспечивают 13 тысяч человек, включая полицейских, дружинников, сотрудников ЧОП и казаков. За время каникул в области должности пройти 430 массовых мероприятиях, работают 104 ледовых городка.

«Свердловский гарнизон полиции работает в повышенной оперативной готовности на протяжении всех праздничных дней, — заявил „URA.Ru“ пресс-атташе областного полицейского главка Валерий Горелых. — Праздничные мероприятия 31 декабря и 1 января проходят без серьезных нарушений общественного порядка. Обстановка стабильная, свердловская полиция полностью контролируют обстановку».

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Фото: Андрей Гусельников © URA.Ru

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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