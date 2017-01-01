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01 января 2017
31 декабря 2016
30 декабря 2016
29 декабря 2016
15:52  01 января 2017 0

Самолет Южной Кореи случайно сбросил в Японское море торпеды и бомбы

Инцидент произошел с самолетом военной разведки Lockheed P-3CKФото: wikipedia.org

Самолет морской разведки Южной Кореи по ошибке сбросил в Южное море три противокорабельных ракеты «Гарпун», торпеду и несколько глубинных бомб. Об этом сообщают федеральные информагентства со ссылкой на ссылкой на корейское агентство «Ренхап».

«Один из членов экипажа случайно нажал переключатель экстренного сброса вооружения, — цитирует корейское агентство слова представителя вооруженных сил Южной Кореи. — В зоне находилось одно рыболовецкое судно, но оно не пострадало».

В военном ведомстве этой страны уточнили, что все сброшенное вооружение не было заряжено, потому оно не может взорваться и не представляет никому никакой опасности.

Андрей Гусельников
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