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16:10  01 января 2017 0

Владимир Путин поздравил космонавта Владимира Титова с 70-летием

Открытая лицензия от 22.07.2016, космос, космонавт
Поздравление главы государство опубликовано на официальном сайте КремляФото: Pixabay.com

Президент России Владимир Путин поздравил летчика-космонавта Владимира Титова с 70-летием. Поздравление главы государство опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Сила духа, характер и воля позволили Вам добиться намеченных целей, вписать своё имя в героическую летопись покорения Вселенной, — говорится в поздравлении президента. — Ваше участие в космических программах, успешное выполнение ответственных государственных задач стали яркой страницей Вашей биографии и серьёзным вкладом в развитие отечественной авиационной и ракетно-космической отрасли. Желаю Вам доброго здоровья и всего наилучшего».

Владимир Титов — российский летчик-космонавт, Герой Советского Союза (звание присвоено в 1988), награждён двумя орденами Ленина (в 1983 и 1988 годах). В 1988 году Франция удостоила его титулом Командира ордена Почетного легиона, а в 1990 году он был награжден медалью США Harmon Prize в знак признания мирового рекорда по продолжительности полёта (совместно с Мусой Мунаровым).

Владимир Титов был командиром на космическом корабле «Союз Т-8» (1983) и 3-й основной экспедиции на орбитальную станцию «Мир» (на «Союзе ТМ-4»; 1987-1988), участник миссий STS-63 (на шаттле Discovery; 1995) и STS-86 (Atlantis; 1997).

Напомним, в этом году астронавты Международной космической станции (МКС) встретили Новый год на орбите уже в 16 раз. Сейчас На станции находятся россияне Олег Новицкий, Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, американские астронавты Роберт Кимброу и Пегги Уитсон, а также французский астронавт Тома Песке, сообщала Gazeta.Ru.

Андрей Гусельников
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