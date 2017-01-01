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Главные новости Свердловской области
16:42  01 января 2017 0

После боя курантов в Екатеринбурге начался пожар. Пострадавшего спасли за несколько минут

Пожар на Белинского, 163а. Екатеринбург, пожар, огонь
Пожарные управились с огнем за 15 минутФото: Александр Мамаев © URA.Ru

В новогоднюю ночь в центре столице Урала произошел пожар — сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС в 0 часов 06 минут. Пожар возник на третьем этаже жилого дома по улице Черепанова. Пожарные всего за несколько минут управились с огнем и спасли пострадавшего.

«На площади 5 квадратных метров загорелось домашнее имущество в квартире, — сообщили агентству в пресс-службе Главного управления МЧС по Свердловской области. — Есть пострадавший. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 11 человек личного состава».

Через 15 минут огонь был локализован, еще через минуту горение ликвидировано — проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 00:21. Сейчас пожарные дознаватели разбираются с причинами возгорания.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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