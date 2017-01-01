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Главные новости Свердловской области
17:23  01 января 2017 0

«Вот такой новогодний подарочек!». Начальник свердловского ГУФСИН отстранен от должности

Сергей Патронов больше не будет руководить свердловскими тюрьмамиФото: с сайта 66.fsin.su

Полковник внутренней службы Сергей Патронов, временно исполнявший обязанности начальника ГУФСИН по Свердловской области с июня 2016 по настоящее время, снят с должности. Об этом «URA.Ru» стало известно от собственных источников в ведомстве.

Патронов до 9 января находится в отпуске, из которого на службу в свердловское ГУФСИН, скорее всего, уже не вернется: по данным инсайдеров агентства, центральный аппарат ФСИН не утвердил его на пост начальника регионального управления системы исполнения наказаний.

Обязанности руководителя сейчас исполняет замначальника свердловского ГУФСИН Олег Давиденко с официальной формулировкой — на время отпуска Патронова. По данным агентства, фактически тот передал дела Давиденко в один из последних дней перед Новым годом.

Олег Давиденко имеет все шансы стать новым начальником свердловского ГУФСИН
Фото: с сайта 66.fsin.su

В пресс-службе ведомства пока не комментируют данную информацию. «До 9 января никаких комментариев на данную тему мы не даем, — заявила «URA.Ru» представитель ГУФСИН по Свердловской области Дина Татаренкова.

В самом ведомстве активно обсуждается информация о том, что как раз Давиденко, назначенный врио начальника ГУФСИН, как может стать в 2017 новым начальником управления.

Олег Васильевич Давиденко — уроженец с. Пастырского Смелянского района Черкасской области. В 1985 году он окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище им. Ф.Э. Дзержинского, а в 2000 году — Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ.

В систему исполнения наказаний пришел из МВД, где служил с 1981 по 2003 года. Должность замначальника свердловского ГУФСИН получил 16 августа 2011 года. Имеет целый ряд ведомственных и правительственных наград, в том числе — медаль «За боевые заслуги»

Андрей Гусельников
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