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17:47  01 января 2017 0

Российским чиновникам повысили пенсионный возраст

Послание губернатора. Тюмень, горицкий дмитрий, депутаты
Теперь мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины - в 63 годаФото: Николай Бастриков © URA.Ru

Российские госслужащие будут позже выходить на пенсию — такое нововведение предусмотрено в законе «О страховых пенсиях», который начал действовать с 1 января. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Теперь мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года. Однако увеличение пенсионного возраста будет происходить поэтапно — на шесть месяцев в год. Также с 15 до 20 лет возрастает продолжительность стажа госслужбы, дающего право на пенсию по выслуге лет (этот срок также будет увеличиваться ежегодно на полгода).

«Кроме того, с одного года до пяти лет увеличился минимальный срок работы в качестве депутата Госдумы и члена Совета Федерации для получения права на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости», — сообщает «Газета.ру». Издание напоминает, что президент России Владимир Путин подписан соответствующие поправки в закон еще в мае 2016 года.

Новые нормы касаются гражданских государственных служащих, муниципальных служащих, а также лиц, занимающих госдолжности РФ, регионов и муниципальные должности на постоянной основе.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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