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01 января 2017
31 декабря 2016
30 декабря 2016
18:42  01 января 2017 0

В Дагестане идет контртеррористическая операция

Спецназ. Учения. Армия. Терроризм. Челябинск., спецназ, террорист
Прямо сейчас в поселке обезвреживают боевиковФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

В Дагестане в поселке Ярыксу Новолакского района введен режим контртеррористической операции в связи. По сообщению представителей силовых ведомств, режим КТО необходим для поиска и обезвреживания боевиков.

«В 2.15 мск начальником Управления ФСБ России по Дагестану, руководителем оперативного штаба принято решение о введении правового режима КТО в пределах административных границ населенного пункта Ярыксу Новолакского района», — заявил представитель штаба, которого цитирует РИА «Новости».

Как сообщает Gazeta.Ru, в настоящее время в поселке ведется поиск боевиков и их пособников.

Андрей Гусельников
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