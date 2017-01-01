19:52 01 января 2017 0

Девушка просит помощи у друзей Фото: УФСБ по Свердловской области

Яна Разунина, супруга директора департамента МУГИСО Игоря Разунина, выпущенного под залог в самый канун Нового года, разместила на своей странице в соцсетях тревожный «пост». Девушка жалуется на давление со стороны ФСБ и Следственного комитета и призывает друзей и знакомых не давать показаний против своего мужа.

«Дорогие друзья! Вы все уже знаете о том, в какой ситуации сейчас находится наша семья! Постоянное преследование сотрудниками ФСБ и Следственного комитета, обыски, новые уголовные дела, основанием которых являются только лишь ложные, лживые показания людей, на которых давят данные сотрудники за возможные грехи в прошлом и которые соглашаются давать наговорческие показания против моего мужа, — пишет Яна. — Мы боимся новых провокаций, что нам могут быть подброшены запрещённые в обороте предметы».

Девушка призывает друзей, если будут давить сотрудники ФСБ или СК, обращаться по телефонам доверия силовых служб Скриншот: со страницы Яны Разуниной во «ВКонтакте»

По ее словам, Игорь Разунин постоянно получает угрозы со стороны сотрудников СК о том, что они будут врываться к нему снова и снова, будут пытаться вновь арестовывать его и добиться заключения под стражу (сейчас чиновник находится под домашним арестом). «Все ради того, чтобы он дал нужные им показания! — считает девушка. — Мы просим вас о помощи! Если вдруг к нам снова будут пытаться ворваться вышеуказанные сотрудники, просим вас незамедлительно отреагировать и сообщить везде, где сможете, о том, что с нами происходит!»

К сообщению приложен листочек, на котором содержатся координаты нескольких информагентств Екатеринбурга (в т. ч. «URA.Ru»), а также телефоны доверия силовых ведомств — Следственного комитета, Военно-следственного управления, управления Генпрокуратуры УрФО и приемной Генеральной прокуратуры РФ в Москве.

В социальной сети «ВКонтакте» у Яны 342 друга и 165 подписчиков. Ее сообщение с призывом о помощи «лайкнули» пять человек.

По данным «URA.Ru», близкие и друзья чиновника не верят, что он брал взятку, которая ему инкриминируется (сотрудники ФСБ и СК нашли деньги у него в кабинете, на пустой полке шкафа, при этом Разунин совершенно не выглядел испуганным — он весело улыбался: по информации от друзей, парень искренне считал, что его разыгрывают). Близкие чиновника уверены, что эти деньги в кабинет Игорю подбросили. Чтобы собрать залог в размере 1 миллиона рублей, родителям Разунина пришлось влезть в долги.

Директор департамента рекламы министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Игорь Разунин был задержан сотрудниками Управления ФСБ по Свердловской области 23 декабря после получения взятки в крупном размере. 26 октября он был взят под стражу, однако 30 декабря вышел под залог — такое решение принял Чкаловский суд Екатеринбурга.