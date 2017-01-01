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Главные новости Свердловской области
20:55  01 января 2017 0

К Новому году свердловские зэки слепили из снега Машеньку и Медведя. ФОТО

По мнению надзирателей, мультяшная тематика помогает осужденным вспомнить детство и почувствовать праздникФото: с сайта 66.fsin.su

Заключенные свердловских СИЗО и колоний встретили Новый год праздничными блюдами и новогодними представлениями. Об этом «URA.Ru» рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«В честь праздника немного было изменено меню — оно было более праздничным, например, в ИК-54 был плов, — сообщила агентству представитель исправительного главка Дина Татаренкова. — Осужденные прослушали поздравления от начальников колоний, также у них была возможность посмотреть поздравление президента с Новым годом». При этом она уточнила, что шампанское заключенным ни одной из колоний не подавалось.

В канун Нового года во многих колониях прошли праздничные мероприятия, например, в Кировградскую колонию для несовершеннолетних приезжал Юрий Куклачев — он показал малолетним преступникам шоу с кошкой и собачкой. «В дом ребенка при ИК-6 приезжали актеры театра кукол — провели для деток праздничные утренники», — рассказал сотрудник пресс-службы ГУФСИН.

В честь новогодних каникул во многих зонах проходят соревнования — в основном, по шашкам, шахматам и нардам, но в некоторых колониях устраивают и целые хоккейные турниры между командами разных отрядов.

Кроме того, в учреждениях проходят конкурсы на лучшую новогоднюю стенгазету и на лучшую снежную фигуру. Например, заключенные ИК-62 в Ивделе слепили из снега фигуры мультяшных героев мультиков. «Данная тематика пробуждает в душе осужденных вспомнить что такое Новый год, а это праздник, веселье, ожидание новогоднего чуда», — отмечают в пресс-службе ведомства.

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Фото: с сайта 66.fsin.su

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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