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Главные новости 
12:33  02 января 2017 7

В России вырос уровень добычи нефти и газа.

Клипарты и адресники. Сургут, нефтяная компания, нефть, буровая вышка, добыча нефти
Уровень добычи нефти в России достиг рекордных показателейФото: Александр Кулаковский © URA.Ru

Уровень добычи нефти в России в 2016 году достиг 547,499 млн тонн. Это является рекордным показателем. Объем добычи газа в РФ в 2016 году вырос на 0,7%.

Как пишет «Интерфакс», в 2016 году нефти добыли на 2,5% больше, чем в 2015 году. «Газета.ру» напоминает, что ранее Минэнерго России прогнозировало, что добыча нефти в стране в 2016 году вырастет на 2,5%, до 547,5 млн тонн. Объем добычи газа составил 640,007 млрд куб. м. Эти данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ «ЦДУ ТЭК». Уточняется, что в високосном 2016 году было на 1 день больше, чем в 2015.

Альбина Золотухина
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