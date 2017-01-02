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Главные новости Челябинской области
13:05  02 января 2017 0

Запуск нового колеса обозрения в Челябинске отложили до конца каникул

Строительство колеса обозрения КРК Мегаполис Челябинск, рабочие, автовышка, покраска, маляры, рампа
Монтаж нового колеса обозрения в Челябинске завершили до Нового годаФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Запуск нового колеса обозрения в Челябинске, смонтированного на набережной Миасса у КРК «Мегаполис», отложен. Как пишет на своей странице в «Фейсбуке» директор КРК Александр Одольский, аттракцион начнет свою работу после новогодних праздников.

«Точная дата запуска пока неизвестна. Перенос даты открытия (ранее анонсировалось 2 января) связан тем, что необходимые разрешительные документы, переданные в администрацию города до праздников, в настоящее время проходят процедуру согласования, — уточняет Одольский. — Все необходимые испытания и тесты колесо прошло успешно и на 100% готово к работе».

В строительство колеса обозрения было вложено около 100 млн рублей. Высота — 73 метра, что делает его одним из самых больших в России. Перед Новым годом аттракцион протестировали, и все прошло успешно.

Альбина Золотухина
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