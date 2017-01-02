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13:28  02 января 2017 0

«Информации пока нет». В свердловском ГУФСИН прокомментировали кадровые перестановки

Мера пресечения по Алексею Пьянкову и Артему Богачеву. Екатеринбург
В ГУФСИН по Свердловской области отправили руководителя в отпускФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

В ГУФСИН России по Свердловской области не располагают данными о возможной смене руководства. «В настоящее время информации о кадровых перестановках в руководстве нет, — заявила „URA.Ru“ представитель ведомства Дина Татаренкова. — На время праздников в исправительных учреждениях объявлен усиленный вариант несения службы».

В пресс-службе ГУФСИН по региону также уточнили, что после 9 января временно исполнять обязанности начальника ГУФСИН будет один из заместителей начальника управления в связи с убытием в очередной отпуск врио руководителя Сергей Патронова.

Ранее сообщалось, что Патронов, временно исполнявший обязанности начальника ГУФСИН с июня 2016 по настоящее время, снят с должности. Центральный аппарат ФСИН не утвердил его на пост начальника регионального управления. Обязанности руководителя возложены на замначальника свердловского ГУФСИН Олега Давиденко, который и должен возглавить ведомство.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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