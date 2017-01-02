14:13 02 января 2017 0

К теракту в Стамбуле причастно "Исламское государство" Источник: Halit Onur Sandal/AP

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе Reina в Стамбуле, унесший жизни 39 человек. Среди жертв -гражданка России.

Как пишет «Газета.ру», с ИГ может быть связан подозреваемый в совершении теракта. У него гражданство Киргизии или Узбекистана. Нападение на клуб произошло через час после наступления Нового года в Турции. В помещение, где находились сотни людей, ворвался вооруженный человек в костюме Санта-Клауса. Погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.