14:47 02 января 2017 0

Туристов Анталии напугал неадекватный пассажир Фото: Нина Калинина © URA.Ru

Молодой сириец устроил панику среди пассажиров в аэропорту Анталии, города-курорта в Турции. Перед металлоискателем он закричал «Аллах акбар!» и заявил, что у него бомба.

Как пишет «Газета.ру», молодой человек задержан, ведется расследование. Виновник паники, предположительно, страдает психическими отклонениями или находился под действием наркотиков. Паника усилилась еще и тем, что в ночь на 1 января произошел теракт в ночном клубе Reina в Стамбуле, жертвами которого стали 39 человек.