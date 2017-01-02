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31 декабря 2016
30 декабря 2016
14:47  02 января 2017 0

В аэропорту Анталии пассажиров напугал сириец, кричавший о бомбе

Турция, море, флаг турции
Туристов Анталии напугал неадекватный пассажирФото: Нина Калинина © URA.Ru

Молодой сириец устроил панику среди пассажиров в аэропорту Анталии, города-курорта в Турции. Перед металлоискателем он закричал «Аллах акбар!» и заявил, что у него бомба.

Как пишет «Газета.ру», молодой человек задержан, ведется расследование. Виновник паники, предположительно, страдает психическими отклонениями или находился под действием наркотиков. Паника усилилась еще и тем, что в ночь на 1 января произошел теракт в ночном клубе Reina в Стамбуле, жертвами которого стали 39 человек.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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