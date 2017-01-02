16:10 02 января 2017 0

Дети дипломатов двух стран могут встретиться на елке в Кремле Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Командир самолета специального летного отряда «Россия», доставившего российских дипломатов с семьями в Москву из США, передал приглашение детям посетить елку в Кремле в любое удобное время. Это приглашение было сделано по поручению управляющего делами президента России Александра Колпакова.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь Колпакова Елена Крылова, управление делами «передало расписание и контакты ответственного лица для организации посещения кремлевской елки по приглашению президента семьями российских дипломатов». Самолет, как пишет «Газета.ру», приземлился в Москве утром 2 января.

Из США были высланы 35 российских дипломатов, объявленными в Америке персонами нон грата. Улететь домой в течение 72 часов было сложно, так как все билеты были раскуплены перед Новым годом. В Вашингтон из Москвы отправили специальный лайнер. Президент РФ Владимир Путин заявил, что действия США против России наносят ущерб не только двусторонним связям, но и миру в целом. Глава государства также сообщил, что не собирается применять ответные меры и высылать дипломатов США из России. Путин даже пригласил детей американских дипломатов, работающих в Москве, на елку в Кремль.