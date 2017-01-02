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17:14  02 января 2017 0

Под Пермью автобус улетел в кювет ФОТО

Автобус выбросило в кювет«Подслушано Пермь ВК»

ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло в 16 часов дня у поселка Юго-Камский Пермского края. Как сообщили «URA.Ru» в пресс-центре ГУ МЧС по региону, в ликвидации аварии на автодороге Болгары-Юго-Камский-Крылово были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Серьезных пострадавших в аварии нет. В группе «Подслушано Пермь ВК», где выложены фото с место ДТП, сообщается, что автобус отбросило в кювет. На снимках видно, какие серьезные повреждения получил автомобиль «Тойота». «Видели этот ужас, все живы слава Богу», — пишут очевидцы.

«Подслушано Пермь ВК»

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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