Обама простится с американской нацией 10 января

19:31 02 января 2017 0

Барак Обама уедет в Чикаго, чтобы выступить с прощальным обращением Фото: The White House

Президент США Барак Обама 10 января выступит с прощальным обращением к нации. Как указывает CNN, Обама обратится к американскому народу из своего родного города Чикаго.

«Это возможность для меня, чтобы поблагодарить за это удивительное время, чтобы отметить изменения страны к лучшему и поделиться мыслями о том, куда нам нужно дальше следовать», — говорится в заявлении, выставленном на сайте Белого дома. По словам Обамы, он следует правилу, установленному Джорджем Вашингтоном более 220 лет назад, когда прозвучало прощальное обращение к нации из от первого президента США, пишет «Газета.ру».

Тем временем главные советники избранного президента США Дональда Трампа работают на его речью для церемонии инаугурации, намеченной на 20 января в Вашингтоне.