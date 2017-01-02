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31 декабря 2016
30 декабря 2016
20:40  02 января 2017 0

Российское посольство в Турции назвало имя россиянки, погибшей при теракте в Стамбуле

Среди 39 погибших при теракте в Стамбуле — россиянка Нурана ГасановаИсточник: IHA via AP

Во время теракта в новогоднюю ночь в Стамбуле, в клубе Reina, погибла гражданка РФ Нурана Гасанова. Об этом сообщается в официальном аккаунте в «Твиттере» посольства России в Турции.

«В результате циничного теракта в Стамбуле погибла гражданка России Нурана Гасанова. Наши самые глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. 28-летняя Нурана Гасанова оказалась в числе 39 жертв нападения на клуб. Неизвестный в костюме Санта Клауса ворвался в помещение и открыл стрельбу из автомата. Ряд СМИ указывает, что нападавших было несколько.

По подозрению в соучастии в теракте в Турции задержано уже 8 человек. Как пишет «Газета.ру», нападавшего среди них нет.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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