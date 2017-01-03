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30 декабря 2016
12:06  03 января 2017 0

В США признали свою вину в гибели мирных жителей Сирии и Ирака

День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., самолет, стрижи, истребитель, авиашоу
В США подсчитали количество жертв в Сирии и Ираке от своих авиаударовФото: Вадим Ахметов © URA.Ru
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Авиаудары возглавляемой США объединенной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» стали причиной гибели 188 мирных жителей Ирака и Сирии. Об этом говорится в официальном сообщении Пентагона.

В Пентагоне выразили сочувствие семьям погибших и пострадавших от авианалетов коалиции. «На сегодняшний день, на основе имеющейся информации, штаб коалиции посчитал, что, вероятно, 188 гражданских лиц были убиты непреднамеренно в результате авиаударов коалиции. Посчитаны все жертвы с момента начала операции «Непоколебимая решимость», — цитирует сообщение Пентагона «Газета.ру».

В США взяли статистику на основе анализа 16 отчетов о разных этапах проведения операции, начиная с августа 2014 года. Добавим, коалиция собирается расследовать данные Генштаба России об обстреле союзными войсками школы под иракским Мосулом.

Антон Степыгин
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