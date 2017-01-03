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Главные новости ХМАО
12:25  03 января 2017 0

В Югре напали на полицейских. Силовики госпитализированы с серьезными травмами

Задержание и арест. Челябинск, арест, задержание, полиция
В ХМАО жестоко избили полицейскихФото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В поселке Междуреченский (Кондинский район) произошло нападение на полицейских. Двое сотрудников серьезно пострадали, рассказали «URA.Ru» в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По данным полиции, инцидент произошел на улице Сибирская в поселке Междуреченский. Сотрудники ДПС во время патрулирования увидели потасовку между двумя компаниями молодых людей. На место прибыли два наряда патрульно-постовой службы. Участники драки переключились на полицейских. Стражи закона сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем в сторону одного из нападавших.

В результате драки двое сотрудников полиции госпитализированы. Известно, что у одного из них открытая черепно-мозговая травма, у другого переломы ног. В больнице с огнестрельным ранением ноги находится и один из нападавших.

В СКР по Югре возбудили два уголовных дела по части первой и части второй статьи «применение насилия в отношении представителей власти». Задержаны четверо подозреваемых. Все они местные жители в возрасте от 18 до 22 лет, не имеющие постоянного источника дохода, рассказали «URA.Ru» с окружном следственном комитете. Следователем направлены ходатайства в суд об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Антон Степыгин
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