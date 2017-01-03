{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,66
Динамика за 2 недели
Евро 63,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
03 января 2017
02 января 2017
31 декабря 2016
30 декабря 2016
29 декабря 2016
28 декабря 2016
27 декабря 2016
Главные новости Тюменской области
12:50  03 января 2017 0

Жительница Урала обыграла телезнатоков в финале года. ВИДЕО

Книга для клиентов «Кенгуру» к десятилетию компании. Екатеринбург, книга, азбука
Алфавит для детей лишил телезнатоков победы в финале Зимней серииФото: Александр Мамаев © URA.Ru

Вопрос жительницы Тюмени Наили Латфуллиной стал решающим в финале Зимней серии «Что? Где? Когда?». Команда Балаша Касумова не смогла рассказать про детские кубики.

Вопрос Наили Латфуллиной был решающим — к этому моменту счет был 5:5. Жительница Тюмени сначала лично задала вопрос команде Балаша Касумова «нужно ли быть эрудитом, чтобы стать успешным». Знатоки даже стали искать правильный ответ, однако позднее оказалось, что это была шутка. А сам вопрос был про детские кубики.

Латфуллина ранее отправила 27 вопросов в «Что? Где? Когда?», но редакторы передачи взяли именно этот. Знатоки не смогли ответить, какие грани у детских кубиков заклеила жительница Тюмени. В финале Зимней серии интеллектуального казино алфавит для малышей принесли ей более 400 тыс. рублей.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров