12:50 03 января 2017 0

Алфавит для детей лишил телезнатоков победы в финале Зимней серии Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Вопрос жительницы Тюмени Наили Латфуллиной стал решающим в финале Зимней серии «Что? Где? Когда?». Команда Балаша Касумова не смогла рассказать про детские кубики.

Вопрос Наили Латфуллиной был решающим — к этому моменту счет был 5:5. Жительница Тюмени сначала лично задала вопрос команде Балаша Касумова «нужно ли быть эрудитом, чтобы стать успешным». Знатоки даже стали искать правильный ответ, однако позднее оказалось, что это была шутка. А сам вопрос был про детские кубики.

Латфуллина ранее отправила 27 вопросов в «Что? Где? Когда?», но редакторы передачи взяли именно этот. Знатоки не смогли ответить, какие грани у детских кубиков заклеила жительница Тюмени. В финале Зимней серии интеллектуального казино алфавит для малышей принесли ей более 400 тыс. рублей.