13:19 03 января 2017 0

В Челябинской области задержана женщина, пытавшаяся убить новорожденную девочку Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

В Челябинской области женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство новорожденной девочки. Об этом «URA.Ru» сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, утром 1 января обвиняемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, проникла в дом своей знакомой в поселке Токмасский Уйского района, к которой испытывала длительные неприязненные отношения. В помещении помимо хозяйки были ее дочь и новорожденная внучка в коляске. Обвиняемая переместила коляску с ребенком из дома во двор, предварительно выключив освещение, чтобы коляску не было видно. Женщина осознавала, что одетая в легкую одежду новорожденная погибнет на улице.

Мать девочки, проснувшись утром, нашла коляску во дворе. Ребенок сильно замерз, но подавал признаки жизни. В настоящее время здоровью девочки ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии». Обвиняемая задержана. Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.