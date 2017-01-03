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Главные новости Челябинской области
13:19  03 января 2017 0

На Южном Урале пытались убить новорожденную девочку. Ребенка ждала мучительная гибель

Наручники, наручники, арест, заключение, виновен
В Челябинской области задержана женщина, пытавшаяся убить новорожденную девочкуФото: Александр Мамаев © URA.Ru

В Челябинской области женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство новорожденной девочки. Об этом «URA.Ru» сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, утром 1 января обвиняемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, проникла в дом своей знакомой в поселке Токмасский Уйского района, к которой испытывала длительные неприязненные отношения. В помещении помимо хозяйки были ее дочь и новорожденная внучка в коляске. Обвиняемая переместила коляску с ребенком из дома во двор, предварительно выключив освещение, чтобы коляску не было видно. Женщина осознавала, что одетая в легкую одежду новорожденная погибнет на улице.

Мать девочки, проснувшись утром, нашла коляску во дворе. Ребенок сильно замерз, но подавал признаки жизни. В настоящее время здоровью девочки ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии». Обвиняемая задержана. Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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