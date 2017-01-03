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30 декабря 2016
13:55  03 января 2017 0

«Это погружение в ад!» Известный музыкальный продюсер раскритиковал новогодние шоу федеральных телеканалов

Максим Фадеев, фадеев максим
Максим Фадеев не смог досмотреть новогодние шоу на федеральных телеканалахФото: http://www.max-fadeev.ru/

Максим Фадеев назвал сельским утренником новогодние шоу на телеканалах «Первый» и «Россия». Музыкальный продюсер раскритиковал программы на своей странице в Instagram.

Фадеев пишет, что не смог досмотреть ни одно музыкальное шоу. «Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки; и все вместе это — просто погружение в АД! Я искренне боялся переключить на Первый или Второй каналы, чтобы не попасть в „прошлое“, на сельский утренник по заявкам из 80-х! Как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия? Я в шоке!», — критикует новогодние шоу известный музыкальный продюсер.

Максим Фадеев отмечает, что ему искренне жаль всех артистов, принимающих участие в этих телепрограммах. «Не преследовал никаких целей, просто, правда…просто наболело!», — отмечает продюсер.

Я не смог досмотреть ни одно музыкальное «шоу» на федеральных каналах. Такое ощущение, что, по мнению руководства Первого и Второго каналов, мир застыл в 1993 году. Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки; и все вместе это — просто погружение в АД????! Я искренне боялся переключить на Первый или Второй каналы????, чтобы не попасть в «прошлое», на сельский утренник по заявкам из 80-х! Как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия? Я в шоке! Будучи ребёнком, я смотрел те же каналы, и, видимо, из музруков никто не поменялся, пока я рос!)) Мне интересно, сколько просуществует ещё в таком виде «развлекательное» телевидение? Неужели они не видят, что это просто уже стыдно! Бездарные сценарии и их воплощение — верх пошлости! Уже в интернете выпуски простых блогеров популярней, чем на этих пафосных двух кнопках! Жаль наших артистов, которые по привычке соглашаются учавствовать в «Бале у Сатаны»! Господи, когда закончатся эти «Песни Года» и «Голубые огоньки»?)))Останови это, спаси нас))! Аминь! ????Короче! Не преследовал никаких целей, просто, правда…просто наболело!

Видео опубликовано MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)

Антон Степыгин
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