{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,66
Динамика за 2 недели
Евро 63,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
03 января 2017
02 января 2017
01 января 2017
31 декабря 2016
14:14  03 января 2017 2

На Apple подали в суд из-за гибели пятилетней девочки

iphone 6 plus, айфон, apple, iphone 6, смартфон
В США обвинили Apple в причастности к гибели пятилетней девочкиФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Семья из американского штата Техас подала в суд на Apple. Истцы обвиняют корпорацию в причастности к гибели их пятилетней дочери.

Девочка погибла во время ДТП в 2014 году рядом с Далласом. Супруги Модизетт вместе с двумя дочерьми ехали на автомобиле по трассе, когда в них врезался на большой скорости водитель ехавшего позади них автомобиля. По данным полиции, виновник аварии во время вождения пользовался приложением для общения FaceTime, которое было установлено на его iPhone, сообщает «Газета.ру».

В результате столкновения все члены семьи Модизетт получили серьезные раны, а пятилетняя девочка погибла. Виновника ДТП уже осудили и приговорили к тюремному заключению, он вышел на свободу в августе 2016 года. Сумма иска к Apple пока не уточняется.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров