На Apple подали в суд из-за гибели пятилетней девочки

14:14 03 января 2017 2

В США обвинили Apple в причастности к гибели пятилетней девочки Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Семья из американского штата Техас подала в суд на Apple. Истцы обвиняют корпорацию в причастности к гибели их пятилетней дочери.

Девочка погибла во время ДТП в 2014 году рядом с Далласом. Супруги Модизетт вместе с двумя дочерьми ехали на автомобиле по трассе, когда в них врезался на большой скорости водитель ехавшего позади них автомобиля. По данным полиции, виновник аварии во время вождения пользовался приложением для общения FaceTime, которое было установлено на его iPhone, сообщает «Газета.ру».

В результате столкновения все члены семьи Модизетт получили серьезные раны, а пятилетняя девочка погибла. Виновника ДТП уже осудили и приговорили к тюремному заключению, он вышел на свободу в августе 2016 года. Сумма иска к Apple пока не уточняется.