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31 декабря 2016
15:27  03 января 2017 0

Большинство американце в не верят, что Трамп будет хорошим президентом

Клипарт, трамп дональд
Большинство американцев не верят в способности Трампа справляться с обязанностями президентаФото: depositphotos.com © URA.Ru

Меньше половины половины американцев считают, что избранный президент США Дональд Трамп может справиться с президентскими обязанностями. Такие данные представило издание Gallup на основе проведенного опроса.

Лишь 46% опрошенных считают, что Трамп сможет справиться с международным кризисом, 47% верят в его способность мудро использовать военную силу, и 44% думают, что он сможет предотвратить скандалы в его администрации, сообщает «Газета.ру».

Ранее минимум 7 американцев из 10 были уверены в способностях Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона быть президентами перед их вступлением в должность.

Антон Степыгин
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