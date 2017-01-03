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31 декабря 2016
16:05  03 января 2017 1

Теракт в Стамбуле совершил гражданин Киргизии

Открытая лицензия на 21.07.2015. Терроризм., террорист
Напавшим на ночной клуб в Стамбуле оказался гражданин КиргизииФото: Jon Olav Eikenes/Flickr

Власти Турции установили личность подозреваемого в совершении теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле. Предполагаемым террористом оказался гражданин Киргизии.

Об этом сообщает итальянская газета Repubblica со ссылкой на эфир турецкого телеканала. По данным издания, подозреваемым является 28-летний гражданин Киргизии Яхье Машрапов. Британские журналисты со ссылкой на источники в полиции сообщили, что жена подозреваемого уже задержана и допрашивается, уточняет «Газета.ру».

В результате вооруженного нападения на клуб Reina в ночь на 1 января в турецком Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы. В числе жертв 28-летняя гражданка России Нурана Гасанова.

Антон Степыгин
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