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31 декабря 2016
16:27  03 января 2017 1

Ассанж объяснил нападки на Россию попытками лишить Трампа легитимности

Клипарт, трамп дональд
Российских хакеров придумали, чтобы дискредитировать ТрампаФото: depositphotos.com © URA.Ru

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж зявил, что обвинения в адрес России в совершении кибератак являются попыткой дискредитировать Дональда Трампа. Об этом Ассанж сказал во время интервью в посольстве Эквадора в Лондоне, пишет газета Hill.

Основатель WikiLeaks считает, что главной причиной обвинений России во вмешательстве в выборы в США была попытка дискредитировать избранного президента Дональда Трампа. «Они пытаются лишить Трампа легитимности. Они пытаются сказать, что избранный президент не является законным президентом», — цитирует Ассанжа «Газета.ру».

Ассанж также опроверг сотрудничество в ходе своих расследований с Россией или каким-либо другим государством. Ранее, напомним, сообщалось, что большинство американцев не верит, что Дональд Трамп победил на выборах благодаря российским хакерам.

Антон Степыгин
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