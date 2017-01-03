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31 декабря 2016
16:59  03 января 2017 0

Президент Путин поручил разобраться с подростковой преступностью

Подробно. Пресс-конференция с участием президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир, президент РФ
Владимир Путин дал поручение создать рабочую группу, которая решит, что делать с подростковой преступностьюФото: Александр Мамаев © URA.Ru

Президент России Владимир Путин поручил создать межведомственную рабочую группу по предотвращению криминализации подростковой среды. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля.

Глава государства распорядился включить в эту рабочую группу представителей Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Кроме того, Владимир Путин дал поручение разработать поправки в законодательство России которые будут предусматривать реализацию мер социальной реабилитации и адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Ответственным за оба поручения назначен председатель правительства России Дмитрий Медведев, уточняет «Газета.ру».

Антон Степыгин
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