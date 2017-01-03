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17:17  03 января 2017 0

В Екатеринбурге приземлился самолет с неисправным двигателем

Самолеты в городе. Екатеринбург, самолет, авиация
О поломках узнали случайно, во время подготовки борта к новому рейсуФото: Анна Майорова © URA.Ru

У приземлившегося в Кольцово, в Екатеринбурге, самолета обнаружили неисправность в одном из двигателей. Поломку нашли во время подготовки к новому рейсу.

Самолет вылетел из аэропорта Шереметьево (Москва). После приземления пассажиры покинули борт и воздушное судно стали готовить к новому рейсу. Во время подготовки выяснилось, что он приземлился в столице Урала с поломками в двигателе, сообщает ТАСС.

Все неисправности были оперативно устранены, и борт с пассажирами уже вылетел из Екатеринбурга обратно в Шереметьево. В пресс-службе аэропорта Кольцово сообщили, что нештатных ситуаций, связанных с посадкой самолетов, на территории аэропорта не зарегистрировано, уточняет «Газета.ру».

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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