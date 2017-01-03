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31 декабря 2016
17:29  03 января 2017 1

Губернатор сибирского региона требует остановить рост цен на бензин

Клипарт, разное, бензин, заправка, топливо
В Кузбассе бензин в 2016 году дорожал 5 разФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отправил телеграмму премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой остановить рост цен на бензин. Об этом «URA.Ru» сообщили в пресс-службе администрации региона.

По словам представителей «Белого дома» Кемеровской области, с 1 января в регионах Сибири стоимость всех видов бензина выросла в среднем на 20 копеек за литр. Причем, цены подняли без предупреждения, в нарушение всех договоренностей с областными властями.

За 2016 год стоимость самой ходовой марки бензина АИ-92 выросла на 1,8 рублей. Причину роста цен и механизм ценообразования компании-монополисты населению не объясняют.

В телеграмме за подписью губернатора отмечается, что постоянный рост цен на ГСМ — «настоящий беспредел», а «монополисты используют свое положение на рынке, игнорируют интересы кузбассовцев и, по сути, залезают в карман населению».

Аман Тулеев также поручил подготовить необходимые материалы на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева для принятия мер антимонопольного реагирования, сообщает «Газета.ру».

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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