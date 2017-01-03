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31 декабря 2016
18:10  03 января 2017 0

Кандидат в президенты Франции признал законность присоединения Крыма

Митинг два года Крыму. Пермь, митинг крым
Претендент на пост главы Франции поддерживает присоединение Крыма к РоссииФото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что присоединение Крыма к России было законным. Об этом кандидат в президенты Франции рассказала в интервью телеканалу BFMTV.

По словам Марин Ле Пен вхождение Крыма в состав России было правомочным, а вся процедура была выполнена с соблюдением всех законов. «Я абсолютно не считаю, что это была незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма показал, что хочет присоединиться к России», — цитирует политика «Газета.ру».

Марин Ле Пен заявила, что считает полуостров неотъемлемой частью России. В ходе интервью она также призвала к созданию «стратегических отношений» между странами в борьбе против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Добавим, президентские выборы во Франции пройдут в апреле и мае 2017 года.

Антон Степыгин
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