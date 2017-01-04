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31 декабря 2016
12:08  04 января 2017 2

В гибели «Титаника» виноват не айсберг. Новая версия крушения лайнера

На борту мог произойти пожарфото: wikimedia.org

Сильное возгорание внутри топливного хранилища могло стать главной причиной крушения океанского лайнера «Титаник».

Британский журналист Шенан Молони, изучавший историю и снимки «Титаника» на протяжении тридцати лет, заметил на корпусе лайнера темные пятна. По мнению исследователя, пятна могло оставить возгорание внутри топливного хранилища. Об этом он рассказал изданию The Independent.

Как пишет «Газета.ру», предполагается, что работники судна на протяжении всего пути «Титаника» безуспешно пытались погасить пламя, которое нагрело корпус до 1000°C. Руководство лайнера настрого запретило всем членам команды сообщать о происходящем на борту пассажирам. В результате при столкновении с айсбергом обшивка корабля была намного более уязвима, что и привело к трагедии.

«Титаник» потерпел крушение в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года во время первого рейса в северной Атлантике. Погибли более 1,5 тыс. человек из 2,5 тыс. пассажиров.

Анна Бояркина
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