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Главные новости Свердловской области
13:56  04 января 2017 0

Андрей Рожков из «Уральских пельменей» стал Дедом Морозом для спасенного полицейскими ребенка

Известный КВН-щик принял участие в новогодней акции полицейскихфото: пресс-служба УМВД по г. Екатеринбургу

Уральский КВН-щик Андрей Рожков по просьбе полицейских стал Дедом Морозом для семилетней Дианы Касимовой, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе УМВД по городу Екатеринбургу.

В 2013 году девочке из семьи сотрудников патрульно-постовой службы Касимовых поставили страшный диагноз, жизнь ребенка была под угрозой. Лечить её взялись врачи лондонской клиники: курс лечения стоил восемь миллионов рублей. «Всем гарнизоном, всем миром собирались деньги для спасения девочки. И это удалось! Уже в 2014 году после операций и улучшения состояния девочку перевезли на лечение в Россию», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Дед Мороз и Снегурочка подарили девочке специально подобранные для нее развивающие игрушки. А Диана, хотя и с невероятными усилиями, но с большой радостью рассказывала сказочным гостям стихи, пела песни и водила хоровод вокруг новогодней ёлочки.

Анна Бояркина
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